«Rail Baltica»: в странах Балтии планируется объявить более 40 конкурсов

По проекту «Rail Baltica» в странах Балтии планируется объявить в этом году более 40 конкурсов, сообщили агентству ЛЕТА на совместном предприятии «RB Rail».

24 и 25 апреля в Риге будет проходить форум «Rail Baltica Global Forum 2017». Участники рассмотрят экономический потенциал проекта и вопросы организации закупок.

Второй день форума, 25 апреля, будет специально посвящен теме закупок. В нем приглашены участвовать потенциальные поставщики, чтобы получить более детальную информацию о предстоящих в этом году закупках и их плане, а также выявит потенциальных партнеров.

Реклама

Председатель правления совместного предприятия Байба Рубеса информирует о прогрессе проекта «Rail Baltica», его графике и финансировании, распределении ответственности. Она также представит основные данные новейшего исследования затрат на проект.

«RB Rail»- совместное предприятие трех стран Балтии, основанное в 2014 году.