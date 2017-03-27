«Rail Baltica»: в странах Балтии планируется объявить более 40 конкурсов

По проекту «Rail Baltica» в странах Балтии планируется объявить в этом году более 40 конкурсов, сообщили агентству ЛЕТА на совместном предприятии «RB Rail».
- 89% жителей Латвии поддерживают строительство «Rail Baltica» 16 февраля 2017 г.
- Аугулис и Ушаков договорились о сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica» 13 февраля 2017 г.
- «RB Rail» подало новую заявку на софинансирование ЕС по «Rail Baltica» 7 февраля 2017 г.
- Балтийские страны не опасаются сокращения финансирования проекта «Rail Balticа» 31 января 2017 г.
- Rail Baltica: с ветерком до Варшавы и Хельсинки, или Так в Риге не «рыли» с 19-го века (схемы) 31 января 2017 г.
- Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica 31 января 2017 г.
- Эстония одобрила договор о строительстве Rail Baltica 26 января 2017 г.
24 и 25 апреля в Риге будет проходить форум «Rail Baltica Global Forum 2017». Участники рассмотрят экономический потенциал проекта и вопросы организации закупок.
Второй день форума, 25 апреля, будет специально посвящен теме закупок. В нем приглашены участвовать потенциальные поставщики, чтобы получить более детальную информацию о предстоящих в этом году закупках и их плане, а также выявит потенциальных партнеров.
Председатель правления совместного предприятия Байба Рубеса информирует о прогрессе проекта «Rail Baltica», его графике и финансировании, распределении ответственности. Она также представит основные данные новейшего исследования затрат на проект.
«RB Rail»- совместное предприятие трех стран Балтии, основанное в 2014 году.