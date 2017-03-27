«Rail Baltica»: в странах Балтии планируется объявить более 40 конкурсов

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

По проекту «Rail Baltica» в странах Балтии планируется объявить в этом году более 40 конкурсов, сообщили агентству ЛЕТА на совместном предприятии «RB Rail».

Еще по этой теме

24 и 25 апреля в Риге будет проходить форум «Rail Baltica Global Forum 2017». Участники рассмотрят экономический потенциал проекта и вопросы организации закупок.

Второй день форума, 25 апреля, будет специально посвящен теме закупок. В нем приглашены участвовать потенциальные поставщики, чтобы получить более детальную информацию о предстоящих в этом году закупках и их плане, а также выявит потенциальных партнеров.

Реклама

Председатель правления совместного предприятия Байба Рубеса информирует о прогрессе проекта «Rail Baltica», его графике и финансировании, распределении ответственности. Она также представит основные данные новейшего исследования затрат на проект.

«RB Rail»- совместное предприятие трех стран Балтии, основанное в 2014 году.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Два доступных фактора продлят вам жизнь Wo&Men

Два доступных фактора продлят вам жизнь

Завораживающее видео: как создаются бриллиантовые часы Chanel Wo&Men

Завораживающее видео: как создаются бриллиантовые часы Chanel

Украина поставила России условие участия в «Евровидении» Showbiz

Украина поставила России условие участия в «Евровидении»

Одежда латвийских дизайнеров в шкафу у каждой из нас Wo&Men

Одежда латвийских дизайнеров в шкафу у каждой из нас

76-летняя Светличная вышла в свет в экстремальном мини Showbiz

76-летняя Светличная вышла в свет в экстремальном мини

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 