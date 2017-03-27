Как контролировать свой бюджет, не позволяя ему контролировать тебя

Непродуманно брать в долг нехорошо. Это чревато стрессом, долговременными финансовыми сложностями и подпорченной кредитной историей. Но есть и другая крайность – страх перед кредитами, что препятствует развитию и откладывает на неопределенный срок ремонт квартиры или покупку новой машины. Во всем нужен здоровый баланс – если крупная покупка нужна сейчас, а копить на нее долго, почему бы не выбрать выгоднейший кредит и постараться соответственно пересмотреть свои расходы. Первый шаг – составление ежемесячного бюджета!

Как составить свой ежемесячный бюджет и как это помогает, рассказывает основатель и руководитель платформы сравнения кредитов Altero.lv Артур Костин.

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Шаг первый – принять решение

Полезно воспринимать себя как малое предприятие с балансом доходов и расходов. Одно из нелепейших утверждений из всех, что доводилось слышать – у богатых денег столько, что они даже не знают, сколько и на что тратят. Совсем наоборот – они прекрасно знают цену денег и о своих финансах, расходах и доходах осведомлены куда лучше тех, кто к богатым себя не причисляет. Составление бюджета своих доходов и расходов полезно сделать повседневной привычкой, чтобы заработанное не утекало сквозь пальцы и приносило больше удовлетворения. И первый шаг к этому – твердое решение вести бюджет, причем так, чтобы учет приносил пользу.

Шаг второй – выбрать форму

И iOS, и Android предлагают многочисленные приложения, помогающие вести учет доходов и расходов, распределять их по статьям и делать выводы. Если больше нравится Excel, можно загрузить в компьютер разные формы образцов. В зависимости от привычек и желаний разделение статей можно сделать достаточно общим или детальным. Для более широкого представления о поступлениях и тратах нужен как годовой бюджет, так и ежемесячный учет доходов и расходов.

Определить объем доходов

Звучит элементарно, но не всегда все так просто. При твердой зарплате проблем быть не должно. А как быть самозанятым лицам и предпринимателям с нерегулярными и плавающими ежемесячными доходами? В этом случае полезно изучить выписку банковского счета за последние полгода и вписать в столбец доходов бюджетной таблицы среднюю сумму. Здесь можно и даже желательно варьировать в сторону понижения, что позволит подготовиться к наименее благоприятному сценарию. В годовом разрезе в доходы следует включить и проценты от накоплений.

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Идентифицировать долги и основные расходы

В первые строки в столбце расходов включаем ежемесячные обязательные расходы – счета и платежи по имеющимся кредитам. Когда эти траты учтены, можно ясно видеть, сколько денег остается на прочие потребности и желания. Следующей по важности расходной статьей являются повседневные траты – питание, хозяйственные товары, горючее и т.п. Именно этот раздел нередко доставляет наибольшие трудности из-за своего непостоянства и зависимости от обстоятельств. Но вот тут-то и кроется «соль» бюджетного планирования – расходы определяются не переменчивыми условиями, а вашим решением тратить или нет. Например, один человек может тратить на еду и 100, и 300 евро в месяц. Если решено не расходовать на бензин больше 150 евро в месяц, то и действовать надо соответственно – хоть раз в неделю добираться до работы пешком или общественным транспортом.

Баланс

Разложив по полочкам доходы и основные расходы, мы видим баланс. В идеальном случае после заполнения основных статей остаются средства на непредвиденные случаи, развлечения и прочие житейские радости. Лакомства, новая одежда или обувь не должны становиться основными статьями расходов. Если баланс отрицателен, надо задуматься, как зарабатывать больше или урезать расходы.

Сокращение расходов

Очень часто это кажется невозможным – ведь я же ничего лишнего не покупаю! Но анализ своих обыденных привычек вскрывает множество нюансов и незаметных трат. Чашечка капучино по пути на работу, журнал, который мы лишь пролистываем и никогда не читаем, лакомства перед обедом и пр. Может быть, есть смысл приобрести кофейный автомат и готовить напиток самому? А что с покупками в выходные дни? Объезжаете несколько магазинов в поисках скидок? А сколько стоит сожженный бензин? Оцените ваши обычные маршруты, например, на работу – возможно, найдется путь не с таким плотным движением? Может быть, чуточку подлиннее, но, не дергаясь в пробках, вы сможете ощутимо сэкономить топливо. Влетают в копеечку и многочисленные услуги – платные SMS о состоянии счета, разные комиссионные платежи, в том числе за оформление лизинга или кредита и т.п.

Привычка копить и дисциплина

С накоплением трудности возникают, если расценивать его как дополнительный расход. С таким подходом денег никогда не будет хватать – ведь 30 евро гораздо проще потратить на сиюминутную радость, чем перечислить на сберегательный счет. Хотя бы 20, ну пусть даже 10 евро в месяц в «копилку» надо включить в графу основных расходов – к обязательным счетам.

Когда бюджет составлен и границы определены, важно их придерживаться. Легко сказать, труднее сделать! Методы ограничения расходов у каждого свои. Те, кому нравятся наличные деньги, могут попытаться в начале месяца разложить соответствующие каждой статье суммы по конвертам. Так будет четко видна граница, переступать которую нельзя. Если используются приложения, то и тут можно обозначить месячный лимит и контролировать его расход.

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