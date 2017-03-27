«Единство»: налога на недвижимость следует заморозить до разработки новой методики расчета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Размер платежа налога на недвижимость (НН) для жителей следует заморозить на уровне 2013 года до тех пор, пока не будет разработана и внедрена новая, уравновешенная и соразмерная методика расчета НН, не допускающая его дальнейшего повышения, считает правление партии «Единство».

Сейчас уплата НН для большой части населения является несоразмерно большим бременем, а НН не должен стать платой, вызывающей отчаяние у большей части общества, указывает «Единство». Непонимание и недовольство в обществе вызывают также непрозрачная формула расчета НН и отсутствие единой политики применения льгот по его уплате.

Минфин должен незамедлительно найти новые решения, чтобы сделать платежи НН соразмерными и отвечающими реальной стоимости недвижимости и платежеспособности населения, считает партия.

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Сегодня у здания Сейма проходит народное собрание за отмену в Латвии НН на единственное жилье, сообщили агентству ЛЕТА представители портала общественных инициатив «Manabalss.lv», где собрано 13 тыс. подписей за отмену НН на единственное жилье.

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