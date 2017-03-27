«Единство»: налога на недвижимость следует заморозить до разработки новой методики расчета

Размер платежа налога на недвижимость (НН) для жителей следует заморозить на уровне 2013 года до тех пор, пока не будет разработана и внедрена новая, уравновешенная и соразмерная методика расчета НН, не допускающая его дальнейшего повышения, считает правление партии «Единство».

Сейчас уплата НН для большой части населения является несоразмерно большим бременем, а НН не должен стать платой, вызывающей отчаяние у большей части общества, указывает «Единство». Непонимание и недовольство в обществе вызывают также непрозрачная формула расчета НН и отсутствие единой политики применения льгот по его уплате.

Минфин должен незамедлительно найти новые решения, чтобы сделать платежи НН соразмерными и отвечающими реальной стоимости недвижимости и платежеспособности населения, считает партия.

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Сегодня у здания Сейма проходит народное собрание за отмену в Латвии НН на единственное жилье, сообщили агентству ЛЕТА представители портала общественных инициатив «Manabalss.lv», где собрано 13 тыс. подписей за отмену НН на единственное жилье.

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