На зарплату выше среднего можно надеяться только в Риге

В прошлом году в Риге средняя месячная зарплата составила 971 евро до уплаты налогов, что на 13% больше, чем в среднем по стране (859 евро), сообщает агентство ЛЕТА.

При этом в Латгале средняя брутто-зарплата были значительно меньше - всего 692 евро, что на 31% меньше, чем в среднем по стране. В Видземе этот показатель составлял 675 евро (на 21,4% меньше), в Курземе - 716 евро (на 16,6% меньше), в Земгале - 725 евро (на 15,6% меньше), в Рижском регионе - 806 евро (на 6,1% меньше).

Всего же в прошлом году, по сравнению с 2015 года, средние зарплаты до уплаты налогов выросли во всех регионах страны, причем стремительнее всего - в Земгале - на 6,1%.

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В четвертом квартале средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 894 евро, в том числе в Рижском регионе она превысила 1000 евро.