В Латвии производят все больше электроэнергии

За два месяца года латвийские ГЭС произвели на 41% больше электроэнергии, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в январе и феврале гидроэлектростанции произвели 447 млн киловатт-часов (кВт) электроэнергии по сравнению с 317 млн кВт годом ранее, сообщает агентство ЛЕТА.

На станциях когенерации за два месяца произведено 907 млн кВт электроэнергии, что на 15,1% больше, чем годом ранее (788 млн кВт).

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На ветряных электростанциях произведено 28 млн кВт электроэнергии, что на 16,7% больше, чем годом ранее (24 млн кВт).

В 2016 году ГЭС Латвии произвели 2,529 млрд кВт, станции когенерации - 3,745 млрд кВт, ветряные электростанции - 130 млн кВт электроэнергии.