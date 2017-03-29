Сейм намерен обязать государство и самоуправления платить НН за принадлежащие им развалины

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня одобрила поправки к закону, предусматривающие с 2020 года обязать государство и самоуправления платить налог на недвижимость (НН) за принадлежащие им развалины.

С этим предложением выступил председатель Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс, указав - несправедливо, что жители обязаны платить НН за деградирующие среду объекты, а государство - нет.

Комиссия решила в поправках не указывать конкретного владельца такого объекта, поэтому они будут распространяться на недвижимость, принадлежащую как государству, так и самоуправлениям, которая деградирует среду, разрушается и угрожает безопасности людей.

Реклама

Поправки касаются находящихся в собственности или управлении государственных и муниципальных обществ капитала, оказывающих регулируемые общественные услуги, спортивных, инженерных сооружений, охраняемых государством памятников культуры и национальных спортивных баз, признанных деградирующими среду объектами.

Сегодня комиссия подготовила поправки к закону о НН к рассмотрению в Сейме в окончательном чтении.

Еще по этой теме