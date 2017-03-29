Происходит смена логотипов на заправочных станциях Statoil

О то, что Statoil Fuel & Retail Statoil планирует поменять название всем заправочным станциям в Европе со Statoil на глобальный бренд Circle K сообщалось еще в 2014 году. И вот только сейчас начались работы по смене логотипа. Первой заправочной станцией стала в Риге на улице Твайку, 2.
Первое официальное открытие заправки «Circle K» запланировано на май.
«Цель перестройки первой заправки - проверить возможности новых технических решений и посмотреть, сколько времени займется введение нового логотипа», - говорит директор розничной сети компании Виестурс Астичс.
Фото: Publicitātes foto
Совсем скоро смена длоготипа начнется на заправочных станциях Statoil по всей Латвии и завершится процесс к осени.
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