Происходит смена логотипов на заправочных станциях Statoil

 

Фото: Publicitātes foto

О то, что Statoil Fuel & Retail Statoil планирует поменять название всем заправочным станциям в Европе со Statoil на глобальный бренд Circle K сообщалось еще в 2014 году. И вот только сейчас начались работы по смене логотипа. Первой заправочной станцией стала в Риге на улице Твайку, 2.

Первое официальное открытие заправки «Circle K» запланировано на май.

«Цель перестройки первой заправки - проверить возможности новых технических решений и посмотреть, сколько времени займется введение нового логотипа», - говорит директор розничной сети компании Виестурс Астичс.

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Фото: Publicitātes foto

Совсем скоро смена длоготипа начнется на заправочных станциях Statoil по всей Латвии и завершится процесс к осени.

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