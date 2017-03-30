В Латвии ВВП на душу населения меньше, чем в Литве и Эстонии

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии на душу населения, выраженный в стандартах покупательного паритета, в 2015 году составил 64% от среднего уровня в ЕС. Это меньше, чем в Литве и Эстонии, где этот показатель составил 75%.

Последние данные «Eurostat» обобщены о 276 регионах ЕС. Страны Балтии из-за своих небольших размеров на отдельные регионы не поделены, сообщает агентство ЛЕТА.

Самым зажиточным регионом является регион внутреннего Лондона-запада, где ВВП на душу населения достиг 580% от среднего показателя в ЕС. В Люксембурге он составил 264%, в Гамбургском регионе Германии - 206%, в бельгийском Брюсселе - 205%, в Братиславском регионе Словакии - 188%.

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В 20 регионах ЕС ВВП на душу населения превышает средний в ЕС по меньшей мере на 50%. Пять из этих регионов находятся в Германии, четыре - в Великобритании, по два - в Нидерландах и Австрии, по одному - в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Люксембурге, Словакии и Швеции.

Самый низкий в ЕС ВВП на душу населения зарегистрирован в северо-западном регионе Болгарии (29% от среднего в ЕС), в Майотском регионе Франции (32%), центральной части северного и южного регионов Болгарии (по 33%), северо-восточном регионе Румынии (34%). Из 19 регионов ЕС, где ВВП на душу населения не превышает 50% от среднего в ЕС, пять находятся в Болгарии, по четыре - в Венгрии и Польше, три - в Румынии, два - в Греции и один - во Франции.

Данные о покупательной способности используются при решении вопроса о том, какие страны и регионы ЕС могут претендовать на получение средств из Фонда сплочения ЕС. Получить эту поддержку могут регионы, чей ВВП меньше 75% среднего в ЕС.


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