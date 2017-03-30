H&M создал новый бренд и открывает магазины

Розничный торговец модной одежды H&M создал новую розничную сеть Arket, пишет Bloomberg.

В магазине нового бренда предлагаются товары для мужчин, женщин, детей и дома. В магазине будут продаваться не только товары бренда Arket, но и такие, которые не входят в бренд H&M. Продукция Arket будет немного дороже, чем товары бренда H&M, например, цена мужской рубашки – от 39 до 115 евро.

Первый магазин Arket откроется в конце лета или начале осени в Лондоне. Затем последует открытие магазинов в Брюсселе, Копенгагене и Мюнхене, в свою очередь интернет-магазин будет доступен в 18 европейских стран.

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Этот шаг стал частью плана компании по запуску на рынок одного или двух новых брендов. H&M сообщил о планах в этом финансовом году открыть 430 новых магазинов, в том числе и на новых рынках – в Казахстане, Колумбии, Исландии, Вьетнаме и в Грузии.

В портфель H&M входят такие бренды, как & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki, and Weekday, а также бренд самого H&M.

В четверг компания сообщила финансовые результаты первого квартала. Объемы продаж выросли на 7% - до 5,4 млрд шведских крон (примерно 6 млрд долларов), а прибыль до уплаты налогов снизилась до 3,2 млрд крон, в сравнении с 3,3 млрд за соответствующий период прошлого года.