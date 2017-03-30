Что построят в Иманте на месте заброшенного завода Radiotehnika

В Иманте на просп. Курземес на месте административного корпуса бывшего завода Radiotehnika будет построен магазин Depo, сообщается в обзоре Colliers International.

Административное здание - это заброшенное высотное строение рядом с магазином Prisma и рестораном МcDonald's.

В департамент собственности Рижской думы порталу db.lv сообщили, что бывшее здание Radiotehnika принадлежит Раrupes būmaņi. 8 февраля владельцы сообщили департаменту, что получено разрешение на снос. Точные сроки сноса пока не известны.

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