Чакша: если не обеспечить медицинские услуги, возрастут расходы на «скорую помощь»

Министр здравоохранения Анда Чакша
 

Министр здравоохранения Анда Чакша. Фото: Evija Trifanova / LETA

Если жителям не будут обеспечены необходимые медицинские услуги, расходы возрастут в сфере неотложной медицинской помощи, сказала сегодня на проходящей в Сейме конференции «Спасет ли медицинское страхование сферу здравоохранения в Латвии?» министр здравоохранения Анда Чакша.

Латвия плетется в хвосте Европы по размеру финансирования, но не по качеству медицинских услуг, подчеркнула она. То, что латвийские медики делают при ограниченном финансировании, достойно восхищения, считает Чакша.

В ходе дискуссии об источниках дополнительного финансирование предстоит понять, готовы ли трудящиеся вносить дополнительные платежи, чтобы получить соответствующее медицинское обслуживание, указала председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Айя Барча. Также следует разобраться, как будут распределяться средства между пациентами и теми, кто оказывает услуги.

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На проходящей в Сейме конференции представители сфер здравоохранения, страхования и других отраслей пытаются найти подходящую для Латвии модель финансирования сферы здравоохранения.

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