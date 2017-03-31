Президент не провозгласил поправки, обязывающие знать госязык при покупке земли

Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, так как включенные в них требования противоречат друг другу, а также другим законам.

Принятые Сеймом 23 марта поправки предусматривают изменения в условиях покупки сельхозугодий для физических и юридических лиц. Вейонис считает принятые поправки противоречивыми, что заставляет усомниться в возможности их эффективного применения, сообщает агентство ЛЕТА.

Приняв поправки, Сейм устранил предыдущие возражения Еврокомиссии по поводу установленных для покупателей сельхозугодий требований о необходимости соответствующего опыта или образования.

Тем не менее, включенные в закон новые требования создают противоречия, указывает президент.

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Как уже писал Русский TVNET, Сейм 23 марта поддержал предложение о внесении в закон о приватизации земли в сельских краях нормы о том, что покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком в первой степени уровня А.

Введено еще одно требование для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли - нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

Предусмотрено также, что самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.

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