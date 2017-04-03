В Латвии официально открыт рынок природного газа

 

Фото: Reuters/Scan

С понедельника, 3 апреля, в Латвии вступают в силу нормы закона об энергетике, которые предусматривают открытие рынка природного газа.

Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если это не сделать, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%, сообщает агентство ЛЕТА.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене АО «Латвияс газе» обязано до 2019 года.

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До 31 марта заявки в КРОУ об участии в свободном рынке торговли газом подали 15 предприятий - АО «Латвияс газе», АО «Латвэнерго», ООО «Enefit», АО «AJ Power Gas», ООО «ESK sistemas», ООО «Euro Energo Company», ООО «Frenzo», ООО «GEG», ООО «Латвияс пропана газе», АО «Ригас газе», ООО «Scener», АО «Даугавпилс силтумтикли», ООО «WIN Baltic», а также литовские компании «Lietuvos duju tiekimas» и «Litgas».

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