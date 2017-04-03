Министры не поддержали отмену налога на единственное жилье

В понедельник комитет Кабинета министров не поддержал отмену налога на недвижимость на единственное жилье. Вместо этого было предложено уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет налога.

Правительство заслушало доклад Министерства финансов об отмене данного налога. Минфин считает, что этот шаг экономически не обоснован, сообщает агентство ЛЕТА.

Чтобы обеспечить соразмерный рост кадастровой стоимости и налога на недвижимость, Минфин поддерживает предложение Министерства юстиции установить ограничение в размере 10% для базы кадастровой стоимости, для жилой недвижимости уменьшить соответствие кадастровой стоимости рыночной, не применять льготы на здания класса премиум, а также пересмотреть зонирование кадастровой стоимости.

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