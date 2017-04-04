Глава airBaltic за год заработал более миллиона евро и купил две машины

Исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» Мартин Гаусс в прошлом году получил зарплату в размере 1,042 млн евро. Это на на 23,5% больше, чем в 2015 году. Таковы данные его декларации, поданной Службе госдоходов, сообщает агентство ЛЕТА.

Помимо зарплаты, других доходов у Гаусса в прошлом году не было.

Согласно декларации, в прошлом году он за 45 000 евро приобрел автомобиль «Mercedes-Benz», произведения искусства на сумму 21 000 евро, автомобиль «BMW Carbrio» за 20 000 евро, который затем подарил, заплатил 15 000 евро за различные услуги и совершил различные покупки на сумму 20 000 евро и 22 000 евро.

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Также Гаусс владеет автомобилями BMW 2014 года выпуска и «Tesla» 2015 года выпуска. В пользование ему был передан «Volkswagen» 2015 года выпуска, в собственность - квадрацикл «Canam Quard» 2009 года выпуска и «Mercedes-Benz» 2016 года выпуска.

В прошедшем году Гаусс уменьшил свои обязательства на 80 000 евро, и в конце 2016 года они составляли 300 000 евро.

При этом сократились и его накопления. На счетах Гаусса в Германии, Италии, Австрии и Латвии хранилось 163 500 евро, в немецкой компании «Ergo Insurance» - 88 000 евро.

Согласно декларации, Гауссу принадлежат объекты недвижимости в Германии, Австрии и Италии, 100 долей капитала компании «MaGau» на сумму 25 000 евро и 100 акций немецкой компании «AirBerlin Plc&Co Luftverhrs» на сумму 56 евро.

Гаусс занимает должность исполнительного директора «airBaltic» с ноября 2011 года.