Уголовный процесс: 200 тысяч евро за отставку мэра Даугавпилса

 

Фото: LETA, Panthermedia/Scanpix

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы в 2009 году.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, на прошлой неделе прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел постановил начать уголовный процесс, отменив решение следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в начале уголовного процесса, принятое 9 марта 2017 года.

Уголовный процесс о возможном взяточничестве в организованной группе передан для расследования в KNAB.

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