«airBaltic» объяснила рост зарплаты Гаусса на 23%

Мартин Гаусс
 

Мартин Гаусс. Фото: Paula Čurkste/LETA

Правление латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» в прошлом году выполнило все поставленные задачи, и этим объясняется прирост зарплаты ее исполнительного директора Мартина Гаусса, сообщил агентству ЛЕТА председатель совета компании Николай Булманис.

Как сообщалось, Гаусс в прошлом году получил зарплату в размере 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году. В то же время прибыль «airBaltic» в 2016 году была намного меньше 2015 года.

Булманис пояснил, что оплата труда руководства «airBaltic» состоит из двух частей - фиксированной и переменной, которая зависит от результатов работы. Чистая прибыль - лишь один из показателей деятельности компании, кроме того, в 2015 году на нее повлияло единичное событие - заключение мирового соглашения с Рижским аэропортом. В свою очередь результаты оперативной деятельности «airBaltic» в прошлом году были лучше, чем в 2015 году - прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) выросла на 13 млн евро, достигнув 3,4 млн евро.

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По слова председателя совета,

если в 2015 году правление авиакомпании выполнило большую часть поставленных задач, то в прошлом году - все.

Булманис положительно оценил проделанную Гауссом и другими членами правления работу по реструктуризации предприятия, в результате которой «airBaltic» стала прибыльной компанией.

Как сообщалось, «airBaltic» в прошлом году заработала 1,2 млн евро, что значительно меньше, чем в 2015 году (19,5 млн евро). Оборот авиакомпании составил 286 млн евро, что примерно на 1% больше 2015 года.

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