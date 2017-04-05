Реформа: вырастут налоги на лекарства, туризм и сдачу квартир в аренду

Налоговая реформа от Министерства экономики предусматривает, главным образом, снижение налогов на рабочую силу за счет понижения ставки подоходного налога для населения с 23 до 20% (для зарплат до 45 тысяч евро в год). Это, по мнению авторов реформы, даст работающим людям дополнительные средства, которые они могут тратить внутри страны и тем самым «подогревать» народное хозяйство.

Предприятиям снижение подоходного налога даст преимущества в виде общего снижения налогов на рабочую силу, что означает конкурентоспособность латвийских товаров на экспортных рынках.

Кроме того, планируется установить нулевую ставку на реинвестированную прибыль, чтобы предприятия могли повышать свою капитализацию.

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Однако Совет по фискальной дисциплине на прошлой неделе раскритиковал реформу, сделав несколько выводов. Первый -

ожидаемое снижение неравенства в Латвии не произойдет так, как это видят авторы реформы.

Второй - бюджетный дефицит вырастет, а Латвия не может себе этого позволить. «Резерва для роста бюджетного дефицита у нас не осталось», - считает глава Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс. И наконец, не ясно, кто же будет финансировать все эти мероприятия.

Впрочем, ответ на последний вопрос как раз есть. Присутствовавший на встрече в Совете представитель министерства финансов Илмарс Шнуцинс подробно рассказал, как минфин видит компенсацию от снижения доходов в бюджет.

Во-первых, предусмотрен рост всех акцизных налогов - на горючее, алкоголь и сигареты. Во-вторых, обозначен рост налогов на азартные игры. В-третьих, будет отменен сниженный налог на добавленную стоимость для туристической отрасли (гостиницы) и для медикаментов.

Сейчас, как известно, налог на добавленную стоимость для этих категорий составляет 12% вместо 21%.

Понятно, что повышенные ставки налога на гостиницы повлияют на доходы от туризма, а отмена сниженной ставки для медикаментов тут же вызовет рост стоимости лекарств. И это уже серьезно, так как коснется каждого жителя страны, и особенно - малообеспеченных слоев населения.

В-четвертых, будут пересмотрены налоги от прироста капитала. Например,

доходы от аренды квартир сейчас облагаются по ставке 10%, а в будущем она вырастет до 20%.

Правда есть план ввести оправданные расходы в размере 50%, которых сейчас не предусмотрено. То же самое касается доходов от продажи металла и продажи лесов. За последние десять лет ставка подоходного налога с населения, которая взимается с доходов от продажи леса, менялась по крайней мере раза три - за 12 лет она выросла с 0% до 10%.

В плане Минфина есть такой загадочный пункт как «пересмотр оправданных издержек».Налоговые консультанты не сомневаются в том, что речь идет об отмене всех или части оправданных издержек, которые жители сегодня могут возвратить раз в год, подав декларацию о доходах. Это расходы на лечение, образование, кружки по интересам и пр.

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