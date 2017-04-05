Получила хождение новая банкнота в 50 евро

В обращение выпущена обновленная банкнота номиналом 50 евро. Европейский центробанк (ЕЦБ) официально представлял купюру около полугода назад.

На новых деньгах красуется изображение древнегреческой богини Европы. Ее же можно рассмотреть на водяном знаке и вертикальной полосе.

Размер банкноты такой же, как и у предыдущей, а в цветах преобладает коричневая и оранжевая гамма. Цифра 50 в нижнем левом углу меняет цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла зрения.

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На каждой купюре есть подпись президента ЕЦБ Марио Драги. На старой банкноте была роспись его предшественника Жан-Клода Трише.

Всего хождение получат около 5,4 млрд таких купюр.

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