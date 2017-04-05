Реформа здравоохранения: отрасль дополнительно получит 827,7 млн евро

В рамках реформы системы здравоохранения к 2023 году планируется выделить здравоохранению финансирование в размере не менее 14% совокупного госбюджета, направив отрасли дополнительно 827,739 млн евро, сообщает Минздрав.

Учитывая низкие показатели здоровья жителей Латвии, высокие показатели смертности в возрастной группе до 65 лет и выделяемое отрасли низкое финансирование, составляющее в настоящее время 9,6% госбюджета, необходимо увеличить финансирование здравоохранения, указывает Минздрав.

Выделив дополнительное финансирование, планируется способствовать доступности услуг здравоохранения пациентам, уменьшить очереди на оплачиваемые государством амбулаторные и стационарные услуги здравоохранения. На постепенно повышение зарплат медперсоналу планируется до 2023 года выделить 498,901 млн евро.

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На оплату компенсируемых и централизованных медикаментов планируется до 2023 года направить дополнительно 138,84 млн евро.

Без увеличения финансирования здравоохранения развитию латвийской экономики будет нанесен невосполнимый ущерб, так как здоровье - не только одна из главных ценностей в жизни человека, но и важнейшая форма человеческого капитала, а значит, важный содействующий экономическому росту фактор, подчеркивает Минздрав.

Если зарплаты медперсоналу не будут повышены в запланированном объеме, доступность услуг здравоохранения критически ухудшится не только в регионах, но и в Риге, продолжится отток медработников в частные лечебные учреждения и за границу.

Как сообщалось, переданный министерствам и обществу доклад о реформе системы здравоохранения ориентирован на обеспечение доступности услуг жителям, но решает также вопросы, актуальные для медработников, сказала сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Задача реформы - улучшить показатели общественного здоровья, усовершенствовать качество здравоохранения независимо от места получения услуг, решить проблему человеческих ресурсов в отрасли и развить стратегический подход в закупке услуг здравоохранения.

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