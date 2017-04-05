Реформа здравоохранения: отрасль дополнительно получит 827,7 млн евро

Министр здравоохранения Анда Чакша
 

Министр здравоохранения Анда Чакша. Фото: Sintija Zandersone/LETA

В рамках реформы системы здравоохранения к 2023 году планируется выделить здравоохранению финансирование в размере не менее 14% совокупного госбюджета, направив отрасли дополнительно 827,739 млн евро, сообщает Минздрав.

Учитывая низкие показатели здоровья жителей Латвии, высокие показатели смертности в возрастной группе до 65 лет и выделяемое отрасли низкое финансирование, составляющее в настоящее время 9,6% госбюджета, необходимо увеличить финансирование здравоохранения, указывает Минздрав.

Выделив дополнительное финансирование, планируется способствовать доступности услуг здравоохранения пациентам, уменьшить очереди на оплачиваемые государством амбулаторные и стационарные услуги здравоохранения. На постепенно повышение зарплат медперсоналу планируется до 2023 года выделить 498,901 млн евро.

Реклама

На оплату компенсируемых и централизованных медикаментов планируется до 2023 года направить дополнительно 138,84 млн евро.

Без увеличения финансирования здравоохранения развитию латвийской экономики будет нанесен невосполнимый ущерб, так как здоровье - не только одна из главных ценностей в жизни человека, но и важнейшая форма человеческого капитала, а значит, важный содействующий экономическому росту фактор, подчеркивает Минздрав.

Если зарплаты медперсоналу не будут повышены в запланированном объеме, доступность услуг здравоохранения критически ухудшится не только в регионах, но и в Риге, продолжится отток медработников в частные лечебные учреждения и за границу.

Как сообщалось, переданный министерствам и обществу доклад о реформе системы здравоохранения ориентирован на обеспечение доступности услуг жителям, но решает также вопросы, актуальные для медработников, сказала сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Задача реформы - улучшить показатели общественного здоровья, усовершенствовать качество здравоохранения независимо от места получения услуг, решить проблему человеческих ресурсов в отрасли и развить стратегический подход в закупке услуг здравоохранения.

Еще по этой теме
Министр: «пожар» в здравоохранении потушен

Министр: «пожар» в здравоохранении потушен

Минздрав предлагает разделить больницы на четыре уровня

Минздрав предлагает разделить больницы на четыре уровня


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Dobele, 17000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR

reklama.vesti.lv

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии Showbiz

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек Wo&Men

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости Hi-Tech

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости

Представители Николая Носкова рассказали о состоянии певца Showbiz

Представители Николая Носкова рассказали о состоянии певца

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию Showbiz

Известные мужчины, которые не скрывают нетрадиционную ориентацию

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 