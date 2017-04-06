Цена налоговых реформ: бюджет может недосчитаться 460 млн евро

После изменений налогов, планируемых Министерством финансов, потеря поступлений в госбюджете может достичь почти 460 миллионов евро. Об этом пишет журнал «Ir» со ссылкой на представленные социальным партнерам расчеты.

Однако, как отмечает агентство ЛЕТА, это пока скорее рабочий документ, чем полностью разработанное предложение. Об этом говорит то, что еще не рассчитано фискальное влияние изменений в подоходном налоге с населения (ПНН), а в презентационных слайдах не совпадают цифры.

Согласно документу, в первый год изменений потеря составит почти 460 млн евро, а в последующие годы цифра может вырасти до 500 млн евро. Отметим, что это больше, чем в этом году выделено на оборону - 450 млн евро.

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Кроме того, министерство пока не рассчитала, в какую сумму обойдется уменьшение ставки налога, а в какую - введение прогрессивного необлагаемого минимума. Предположительно, по расчетам представителя Еврокомиссии Яниса Мазубриса, стоимость снижения ПНН составит 0,9% от ВВП (по расчетам «Ir», примерно 250 млн евро), а введения дифференцированного минимума - 0,4% от ВВП (примерно 112 млн).

Самый большой фискально негативный эффект будут иметь изменения в ПНН - снижение основной ставки с 23% до 20% и введение дифференцированного необлагаемого минимума.

Потери от введения нулевого налога на реинвестированную прибыль составят почти 200 млн евро.

Минфин надеется компенсировать эти потери в бюджете экономическим развитием и повышением акцизов.

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