Цена налоговых реформ: бюджет может недосчитаться 460 млн евро

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола
 

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Čīka / LETA

После изменений налогов, планируемых Министерством финансов, потеря поступлений в госбюджете может достичь почти 460 миллионов евро. Об этом пишет журнал «Ir» со ссылкой на представленные социальным партнерам расчеты.

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Однако, как отмечает агентство ЛЕТА, это пока скорее рабочий документ, чем полностью разработанное предложение. Об этом говорит то, что еще не рассчитано фискальное влияние изменений в подоходном налоге с населения (ПНН), а в презентационных слайдах не совпадают цифры.

Согласно документу, в первый год изменений потеря составит почти 460 млн евро, а в последующие годы цифра может вырасти до 500 млн евро. Отметим, что это больше, чем в этом году выделено на оборону - 450 млн евро.

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Кроме того, министерство пока не рассчитала, в какую сумму обойдется уменьшение ставки налога, а в какую - введение прогрессивного необлагаемого минимума. Предположительно, по расчетам представителя Еврокомиссии Яниса Мазубриса, стоимость снижения ПНН составит 0,9% от ВВП (по расчетам «Ir», примерно 250 млн евро), а введения дифференцированного минимума - 0,4% от ВВП (примерно 112 млн).

Самый большой фискально негативный эффект будут иметь изменения в ПНН - снижение основной ставки с 23% до 20% и введение дифференцированного необлагаемого минимума.

Потери от введения нулевого налога на реинвестированную прибыль составят почти 200 млн евро.

Минфин надеется компенсировать эти потери в бюджете экономическим развитием и повышением акцизов.

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