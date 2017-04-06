Главой павильона на Центральном рынке стал связанный с «Согласием» осужденный преступник

Руководителем мясного павильона Рижского центрального рынка выбран Артур Золотых, который связан с партией «Согласие» и который был осужден за торговлю крадеными автомобилями в организованной группе, пишет журнал Ir.

Золотыху 29 лет, но в поле зрения полиции он попал незадолго до двадцатого дня рождения. Его вместе с еще пятью парнями в сентября 2009 года задержали по подозрению в торговле крадеными машинами. Компанию призвали к ответственности за приобретение краденных вещей и торговле ими в организованной группе, зная, что они добыты преступным путем.

Уголовное дело расследовали две судебные инстанции, признав группу виновной, но приговор еще не вступил в силу, так как один из осужденных - Анатолий Карпов - подал кассационную жалобу. Золотыха суд признал виновным и осудил на полтора года лишения свободы условно.

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Известно, что банда покупала угнанные машины и продавала дальше, разбирая их на детали. Во время следствия выяснилось, что в июле 2009 года были куплены две угнанные машины Audi, а в сентябре - одна Audi. Последнюю покупку банда разобрать и продать не успела, так как полиция компанию задержала.

В апреле прошлого года Рижской районный суд вынес приговор, который оспорил один из осужденных Анатолий Карпов. 25 января этого года Рижский окружной суд оставил в силе приговор первой судебной инстанции. Так, пять осужденных получили условные сроки, а Вадим Дубровский был осужден на реальное лишение свободы на срок почти на шесть лет. Он был призван к ответственности за незаконные действия с документами на транспорт.

Адвокат Золотыха Владимир Келим проинформировал, что парень свою вину признал уже с самого начала и принял наказание как заслуженное. Сразу же после задержания осенью 2009 года Золотых провел полгода в тюрьме, так как таковой была установленная судом мера пресечения.

С июля прошлого года Золотих заведует мясным павильоном Центрального рынка. Представитель рынка Ивар Яковлев утверждал, что Золотих получил должность, основываясь на результатах конкурса.

Парень был признан лучшим, так как у него ранее был опыт в качестве руководителя магазина розничной торговли.

В распоряжении предприятия нет информации об его участии в судебных процессах, но «спасибо за информацию, в ближайшее время ее проверим и оценим». Яковлев добавил, что рынок ждет судебного решения, и тогда будет видно, может ли факт, что сотрудник рынка осужден за тяжкое преступление, повлиять на его дальнейшую карьеру.

Работу на муниципальном предприятии Золотых получил вскоре после того, как членом правления рынка стал Андрис Морозов. Обоих связывает спорт - Морозов основывал спортивные общества, участником которых был и Золотых. Как Золотых, так и Морозов отказались комментировать, как Золотых стал главой павильона.

Опубликованные Золотыхом фотографии в Facebook показывают, что он активно занимается спортом с депутатом Сейма от «Согласия» Андреем Элксниньшем. Виден он и на митинге 2014 года против продажи банка Citadele, который перед выборами в Сейм организовали «Согласия» и дружественные партии организации.