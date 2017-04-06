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Цены на свинину за несколько последних недель существенно выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и ситуация на рынке улучшилась, сообщила агентству ЛЕТА после общего собрания Латвийской ассоциации свиноводов ее руководитель Дзинтра Лейниеце.

«За последние две недели цены на общеевропейском рынке свинины резко взлетели», - отметила она, добавив, что, хотя цена свинины в Латвии по-прежнему примерно на 10 центов за килограмм ниже, чем в других странах Балтии, в целом рост цен можно оценить только положительно.

Цена свиней в живом весе в настоящее время составляет от 1,25-1,28 евро за килограмм, что значительно больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда цена была ниже 1 евро.

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По словам Лейниеце,

рост цен в Латвии связан с ситуацией на мировом рынке.

Ряд государств ввел запрет на импорт мяса из Бразилии, где было вскрыто мошенничество с сроками его годности, что привело к росту спроса на мясо в Европе. Также перед отраслью открылись новые экспортные рынки, и в целом по Европе ощущается нехватка свинины.

Руководитель ассоциации отметила, что в связи с этим улучшилось общее настроение в отрасли свиноводства и латвийские фермеры думают о развитии. Приоритетом свиноводов по-прежнему остается биобезопасность, чтобы уберечь поголовье от африканской чумы свиней.

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