Датский предприниматель Туэсен приобрел 20% капитала «airBaltic»

Опосредованным акционером меньшинства латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» стал датский предприниматель Ларс Туэсен, который приобрел у прежнего инвестор Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса компанию «Aircraft Leasing 1», владеющую 20% акций «airBaltic».

Об этом Туэсен сообщил авиакомпании.

Туэсен с 6 апреля владеет 100% «Aircraft Leasing 1», говорится в сообщении «airBaltic» для СМИ.

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Министр сообщения Улдис Аугулис не был информирован, что сделка уже совершилась, поэтому от комментариев отказался.

Аугулис сказал агентству ЛЕТА, что это сделка между двумя частными инвесторами, и теперь Туэсен должен подписать с государством договор акционеров.

О том, что Туэсен может купить принадлежащие Монтагу-Гирмесу 20% долей капитала «airBaltic», стало известно в начале марта. 7 марта датский предприниматель побывал на заседании правительства, где ему было дано разрешение на сделку.

Туэсену принадлежат доли капитала датской авиакомпании «Jet Time».

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, «Basisbank», «RoBAT», «Norrebro Bryghus», «Dutch Leisure Group», а его карьера была связана также с «FTI Group», «Airtours», «Scandinavian Airlines» (SAS) и «Privatbanken» (в настоящее время «Nordea»).

Как сообщалось, в мае прошлого года было завершено увеличение основного капитала «airBaltic», который достиг 256,47 млн евро. Государству принадлежат 80,05% акций авиакомпании, инвестору «Aircraft Leasing 1», президентом которого является частный инвестор Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, - примерно 20%. «Aircraft Leasing 1» принадлежит зарегистрированной в Ирландии компании «Ialh Limited».

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