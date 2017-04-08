Министр: средства для минимальной пенсии нужно найти в бюджете

 

Фото: LETA

Чтобы до 94 евро повысить минимальную пенсию, средства нужно планировать не в социальном, а в основном бюджете, заявил на встрече с елгавскими пенсионерами министр благосостояния Янис Рейрс.

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Он напомнил, что минимальная пенсия составляет сейчас 65 евро и не повышалась 12 лет.

«Мы предложили повысить минимальную пенсию за счет основного, а не социального бюджета, потому что от реформы не должны пострадать все прочие пенсионеры», - сказал министр.

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Как уже писал Русский TVNET, нынешние пенсионные системы стран Балтии в таком виде долго существовать не смогут. В Латвии виной тому низкая рождаемость и то, что многие работники не платят налоги или социальные взносы. В будущем просто некому будет содержать пенсионеров.

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