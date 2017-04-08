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Спрос на мясо птицы в Латвии в последующие годы возрастет, прогнозировал агентству ЛЕТА председатель правления крупнейшего в Латвии предприятия по производству мяса птицы «Птицефабрика Кекава» Андрюс Пранцкявичюс.

«Спрос на мясо птицы растет во всех странах Европы, в том числе и в Латвии. Этому есть две причины.

С одной стороны, килограмм мяса домашней птицы стоит недорого, с другой стороны, это здоровая еда», - сказал он.

В то же время спрос на свинину и говядину остается стабильным, а потребление баранины или крольчатины сравнительно невелико, так что мясо птицы популярнее, чем свинина, добавил глава предприятия.

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Пранцкявичюс сообщил, что, по данным Центрального статистического управления, в 2015 году производство мяса птицы в Латвии выросло на 3,4%, а в мире на 2%.

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