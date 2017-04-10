 

Фото: Postimees/LETA

В марте по сравнению с февралем потребительские цены в Латвии выросли на 0,9%, а в течение года - в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года - инфляция достигла 3,4%, сообщает Центральное статистическое управление.

Уровень цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом в марте увеличился на 1%.

В марте по сравнению с февралем цены на товары выросли на 1%, на услуги - на 0,6%. По сравнению с мартом прошлого года цены на товары выросли на 3,5%, на услуги - на 3%.

Реклама

Наибольшее влияние на изменения цен в марте по сравнению с февралем оказал рост цен на одежду и обувь, на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, на алкоголь и табак, а также снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

В течение месяца цены продуктов питания и алкогольных напитков уменьшились на 0,4%. Подешевели копченое и соленое мясо, свежие овощи, свинина, сахар, макаронные изделия и сливочное масло.

Выросли цены на мясо птицы, кондитерские изделия и кофе.

В группе алкоголя и табака средний уровень цен повысился на 1,1%, что связано с новыми ставками акцизного налога на крепкий алкоголь. На табак цены выросли на 0,8%. Под влиянием акций дешевле стало вино.

Подорожание одежды (на 11,9%) и обуви (на 12,8%) было связано с поступлением в продажу новых коллекций.

В группе отдыха и культуры подорожание за месяц составило 1,6%. Подорожали комплексные услуги отдыха и издания художественной литературы.

В остальных потребительских группах заметно увеличились цены на страхование транспортных средств, пассажирские авиаперевозки, средства по уборке жилья, материалы для ремонта.

В марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года наибольшее влияние на средний уровень цен оказали рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на услуги связи, алкоголь и табак.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков рост составил в течение года 5,4%.

Подорожали молочные продукты, свежие овощи, сыр и творог, кондитерские изделия, сливочное масло, свежие фрукты, сахар, рыба, шоколад, мясные продукты и йогурт.

В группе алкоголя и табачных изделий рост составил 2,2%, причем табачные изделия стали дороже на 6,7%. Алкоголь подешевел на 0,3%.

В течение года на 1,1% дороже стали товары и услуги, связанные с жильем, в том числе тепловая энергия, вывоз отходов, канализация и водоснабжение, а дешевле стали природный газ и аренда жилья.

В группе транспорта цены за год увеличились на 6,4%, горючее подорожало на 18,2%. Уменьшились цены на услуги перевозчиков.

В группе связи цены выросли за год на 6,9%.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Вот это мастерство! Макияж, создающий оптические иллюзии Wo&Men

Вот это мастерство! Макияж, создающий оптические иллюзии

К Земле летит большой астероид Hi-Tech

К Земле летит большой астероид

ТОП-8: главные удивления выставки Auto 2017 Hi-Tech

ТОП-8: главные удивления выставки Auto 2017

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери Showbiz

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

53-летняя Эль Макферсон поражает своей фигурой Wo&Men

53-летняя Эль Макферсон поражает своей фигурой

Цены

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 