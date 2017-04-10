В марте по сравнению с февралем потребительские цены в Латвии выросли на 0,9%, а в течение года - в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года - инфляция достигла 3,4%, сообщает Центральное статистическое управление.

Уровень цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом в марте увеличился на 1%.

В марте по сравнению с февралем цены на товары выросли на 1%, на услуги - на 0,6%. По сравнению с мартом прошлого года цены на товары выросли на 3,5%, на услуги - на 3%.

Реклама

Наибольшее влияние на изменения цен в марте по сравнению с февралем оказал рост цен на одежду и обувь, на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, на алкоголь и табак, а также снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

В течение месяца цены продуктов питания и алкогольных напитков уменьшились на 0,4%. Подешевели копченое и соленое мясо, свежие овощи, свинина, сахар, макаронные изделия и сливочное масло.

Выросли цены на мясо птицы, кондитерские изделия и кофе.

В группе алкоголя и табака средний уровень цен повысился на 1,1%, что связано с новыми ставками акцизного налога на крепкий алкоголь. На табак цены выросли на 0,8%. Под влиянием акций дешевле стало вино.

Подорожание одежды (на 11,9%) и обуви (на 12,8%) было связано с поступлением в продажу новых коллекций.

В группе отдыха и культуры подорожание за месяц составило 1,6%. Подорожали комплексные услуги отдыха и издания художественной литературы.

В остальных потребительских группах заметно увеличились цены на страхование транспортных средств, пассажирские авиаперевозки, средства по уборке жилья, материалы для ремонта.

В марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года наибольшее влияние на средний уровень цен оказали рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на услуги связи, алкоголь и табак.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков рост составил в течение года 5,4%.

Подорожали молочные продукты, свежие овощи, сыр и творог, кондитерские изделия, сливочное масло, свежие фрукты, сахар, рыба, шоколад, мясные продукты и йогурт.

В группе алкоголя и табачных изделий рост составил 2,2%, причем табачные изделия стали дороже на 6,7%. Алкоголь подешевел на 0,3%.

В течение года на 1,1% дороже стали товары и услуги, связанные с жильем, в том числе тепловая энергия, вывоз отходов, канализация и водоснабжение, а дешевле стали природный газ и аренда жилья.

В группе транспорта цены за год увеличились на 6,4%, горючее подорожало на 18,2%. Уменьшились цены на услуги перевозчиков.

В группе связи цены выросли за год на 6,9%.