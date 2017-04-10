Молочные продукты скоро станут недоступными: зарплаты не успевают за ценами

 

Фото: Lita Krone / LETA

В этом году в магазинах нескольких рижских торговых сетей наблюдается рост цен на молочные продукты, свидетельствует информация Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ).

В прошлом году средняя цена литровой упаковки 2-процентного молока в магазинах в марте составляла 74 цента, в декабре повысилась до 91 цента и в марте 2017 года оставалась на этом же уровне.

360-граммовая упаковка 25-процентной сметаны в марте 2016 года стоила в среднем 1,2 евро, а в марте 2017 года - уже 1,37 евро, что на 14% больше.

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Средняя цена сливочного масла повысилась на 8%.

200-граммовая пачка 82-процентного масла в марте 2016 года стоила 1,58 евро, а в марте 2017 года - 1,71 евро.

Средняя цена голландского сыра в марте 2016 года составляла 6,01 евро за кг, российского сыра - 5,96 евро, а в марте 2017 года - соответственно 7,28 евро и 7,36 евро за кг, повысившись на 21% и на 23%.

Средняя цена десятка яиц в марте прошлого года составляла 1,16 евро, в марте этого года - 1,36 евро, что на 17% больше.

1 кг сахара стоил в среднем соответственно 1,26 евро и 1,33 евро, или на 6% больше.

Немного подешевели отдельные мясные изделия, например докторская колбаса в марте 2016 года стоила в среднем 5,19 евро, а в марте 2017 - 4,48 евро за кг.

ЛАТ проводит сравнительный анализ цен в сетях магазинов розничной торговли с 1996 года.

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