Рижский железнодорожный вокзал изменится до неузнаваемости за 200 млн евро

Застройка комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала может обойтись почти в 200 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в ООО «Европейские железнодорожные линии».
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В конце апреля планируется объявить конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы по перестройке Рижского железнодорожного моста, насыпи и вокзала в рамках проекта Rail Baltica.
«Это самый крупномасштабный строительный проект в Латвии в рамках прокладки «Rail Baltica«. Его общие расходы будут близки к 200 млн евро, работы необходимо выполнить в течение пяти лет», - рассказали на предприятии.
Как сообщалось, комплекс Рижского центрального железнодорожного вокзала будет перестроен по эскизам датских архитекторов («PLH Arkitekter A/S» в сотрудничестве с «COWI A/S»).Еще по этой теме