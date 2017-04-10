Рижский железнодорожный вокзал изменится до неузнаваемости за 200 млн евро

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Застройка комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала может обойтись почти в 200 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в ООО «Европейские железнодорожные линии».

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В конце апреля планируется объявить конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы по перестройке Рижского железнодорожного моста, насыпи и вокзала в рамках проекта Rail Baltica.

«Это самый крупномасштабный строительный проект в Латвии в рамках прокладки «Rail Baltica«. Его общие расходы будут близки к 200 млн евро, работы необходимо выполнить в течение пяти лет», - рассказали на предприятии.

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Как сообщалось, комплекс Рижского центрального железнодорожного вокзала будет перестроен по эскизам датских архитекторов («PLH Arkitekter A/S» в сотрудничестве с «COWI A/S»).

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