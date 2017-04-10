МИД Латвии призывает Белоруссию решить проблемы, мешающие взаимной торговле

Латвия хочет увеличить экспорт своих товаров в Белоруссию и призывает Белоруссию решить проблемы, мешающие взаимной торговле между двумя странами.

Об этом сегодня во время очередных политических консультаций МИД двух стран сказал госсекретарь латвийского МИД Андрей Пилдегович.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи Пилдегович и замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко положительно оценили динамику сотрудничества двух стран в сфере инвестиций и подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в области транспорта и транзита, а также в трехстороннем формате Латвия-Белоруссия-Китай.

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Ситуация в сфере демократии и прав человека по-прежнему имеет решающее значение в налаживании отношений ЕС и Белоруссии,

подчеркнул Пилдегович.

Он выразил готовность латвийской стороны продолжать налаженный диалог в сфере политики безопасности. Стороны выразили удовлетворение тесным и коллегиальным сотрудничеством в вопросах погранконтроля.

Пилдегович призвал Белоруссию активнее сотрудничать с Латвией в сфере охраны среды, заверил в готовности Латвии продолжать сотрудничество по программе трансграничного сотрудничества в рамках политики добрососедства ЕС.

Стороны отметили необходимость продолжать сотрудничество в формате Восточного партнерства ЕС.

25 лет назад - 7 апреля 1992 года - был подписан протокол об установлении дипломатических отношений между Латвией и Белоруссией.

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