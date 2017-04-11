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Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15%, сообщила агентству ЛЕТА член правления предприятия Дагния Майке.

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Она отметила, что работа предприятия стабилизировалась, план процесса правовой защиты выполняется.

Пресс-секретарь «Dzintars» Линда Белаша сообщила, что в феврале начал работу интернет-магазин компании «store.dzintars.com», а также выпущена в продажу омолаживающая косметическая серия «Future Formula».

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18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил АО «Dzintars» план процесса правовой защиты. На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Ранее в «Dzintars» заявили, что два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.

Оборот «Dzintars» в прошлом году составил 5,91 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% до 2,63 млн евро.

«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.


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