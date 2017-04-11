Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15%, сообщила агентству ЛЕТА член правления предприятия Дагния Майке.
- «Dzintars» планирует прорыв благодаря новым продуктам 25 января 2017 г.
- Суд утвердил план процесса правовой защиты «Dzintars» 18 января 2017 г.
- В соцсетях призывают покупать товары Dzintars, чтобы спасти предприятие 19 октября 2016 г.
- Начат процесс правовой защиты предприятия «Dzintars» 18 октября 2016 г.
- В прошлом году оборот «Dzintars» упал, убытки увеличились 8 августа 2016 г.
Она отметила, что работа предприятия стабилизировалась, план процесса правовой защиты выполняется.
Пресс-секретарь «Dzintars» Линда Белаша сообщила, что в феврале начал работу интернет-магазин компании «store.dzintars.com», а также выпущена в продажу омолаживающая косметическая серия «Future Formula».
18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил АО «Dzintars» план процесса правовой защиты. На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.
Ранее в «Dzintars» заявили, что два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.
Оборот «Dzintars» в прошлом году составил 5,91 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% до 2,63 млн евро.
«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.