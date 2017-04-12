«Rail Baltica» вытеснит Рижский автовокзал в Торнякалнс

Во время строительства участка железнодорожной магистрали «Rail Baltica» в Риге столичный автовокзал будет перенесен в Торнякалнс, где будет построен мультимодальный транспортный узел, который впоследствии будет работать как региональный автовокзал. Об этом сегодня на заседании комитета развития города Рижской думы сообщил руководитель департамента развития города Дзинтарс Балодис.
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Рижская дума уже приступила к реализации двух проектов, которые связаны с «Rail Baltica» - по строительству транспортного узла в Торнякалнсе и перестройке Центрального рынка.
Планировать преобразование других прилегающих к «Rail Baltica» территорий Рижская дума начнет после того, как станут точно известны территории, которые затронет проект.
Мультимодальный транспортный узел в Торнякалнсе будет находиться в районе между улицей Виенибас гатве и железнодорожными путями.
Для его строительства предусмотрено финансирование в размере 7 млн евро из Фонда сплочения.
Здесь будут построены новый региональный автовокзал, автостоянка, терминал для обслуживания пассажиров. В настоящее время самоуправление выделило на разработку технического проекта транспортного узла 290 000 евро.
Второй проект, который будет реализован самоуправлением в рамках «Rail Baltica», предусматривает реватализацию территории Центрального рынка - приведение в порядок запущенных территорий, реконструкцию набережной вдоль т.н. бассейна Карлиса, ремонт рыночных улиц и модернизацию павильонов.Еще по этой теме