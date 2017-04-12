«Rail Baltica» вытеснит Рижский автовокзал в Торнякалнс

Во время строительства участка железнодорожной магистрали «Rail Baltica» в Риге столичный автовокзал будет перенесен в Торнякалнс, где будет построен мультимодальный транспортный узел, который впоследствии будет работать как региональный автовокзал. Об этом сегодня на заседании комитета развития города Рижской думы сообщил руководитель департамента развития города Дзинтарс Балодис.

Рижская дума уже приступила к реализации двух проектов, которые связаны с «Rail Baltica» - по строительству транспортного узла в Торнякалнсе и перестройке Центрального рынка.

Планировать преобразование других прилегающих к «Rail Baltica» территорий Рижская дума начнет после того, как станут точно известны территории, которые затронет проект.

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Aizvērt Премьер-министры стран Балтии подписали проект реализации Rail Baltica Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee







Мультимодальный транспортный узел в Торнякалнсе будет находиться в районе между улицей Виенибас гатве и железнодорожными путями.

Для его строительства предусмотрено финансирование в размере 7 млн евро из Фонда сплочения.

Здесь будут построены новый региональный автовокзал, автостоянка, терминал для обслуживания пассажиров. В настоящее время самоуправление выделило на разработку технического проекта транспортного узла 290 000 евро.

Второй проект, который будет реализован самоуправлением в рамках «Rail Baltica», предусматривает реватализацию территории Центрального рынка - приведение в порядок запущенных территорий, реконструкцию набережной вдоль т.н. бассейна Карлиса, ремонт рыночных улиц и модернизацию павильонов.

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