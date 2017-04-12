«Ergo»: обрушение супермаркета «Maxima» - не страховой случай

В ответ на требование «Maxima Latvija» и «Tineo» (владельца обрушившегося торгового центра) к страховой компании «Ergo Insurance» о возмещении ущерба в размере 5,34 млн. евро страховая компания заявила, что в таких случаях выплаты не осуществляются.

По словам директора департамента права и соответствия «Ergo Insurance» в странах Балтии Эдиты Борявичене, в договоре было предусмотрено, что страховка не действует в случае, если имущество уничтожено из-за проектировочных ошибок.

«»Ergo» застраховала имущество и риски бизнеса «Maxima Latvija» и «Tineo«. Страховым договором застраховано имущество обеих компаний в Латвии, включен и случай, когда имущество уничтожается, разрушается и теряется. Однако в договоре есть пункт о том, что услуга страхования не действует в тех случаях, когда убытки возникают из-за строительно-проектировочных ошибок. Такие оговорки в договорах - обычная практика страхового рынка», - сообщила Борявичене.































Aizvērt Развалины здания "Maxima" в Золитуде Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







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«По нынешним данным, технической причиной обрушения здания в Риге стали строительно-проектировочные ошибки, поэтому, согласно договору, мы признали происшествие не подлежащим страхованию», - добавила она.

«Maxima» сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением «Ergo» отказать в страховой выплате.

В результате обрушения крыши магазина «Maxima» в Золитуде 21 ноября 2013 года погибло 54 человека.

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