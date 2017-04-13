Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии медленно, но стабильно падает, и сейчас он ниже, чем в это же время год назад, заявила в передаче LNT «900 секунд» директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Сейчас уровень зарегистрированной безработицы составляет 8,1%, и снижается она во всех регионах. Медленнее всего - в Латгале, где уровень безработицы все еще составляет 18,4%.

По словам Симсоне, растет и количество зарегистрированных вакансий, что говорит о развитии экономики.

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В данный момент в распоряжении ГАЗ нет информации о предприятиях, которые планируют крупное сокращение рабочих мест.

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