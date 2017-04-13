Всемирный банк советует ввести в Латвии новый налог

Латвия должна улучшать налоговую систему, считает Всемирный банк (ВБ), который готовит доклад о налоговой системе Латвии. Для уменьшения социального неравенства ВБ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог с населения (ПНН) в сочетании с социальной поддержкой людей с низкими доходами.

По мнению ВБ, если Латвия хочет выполнить надежды людей на лучшие услуги образования, медицины и общественного транспорта, она должна думать об увеличении бюджетных поступлений за счет налогов.

По расчетам ВБ, введя три уровня ПНН - 19%, 23% и 33% - в сочетании с необлагаемым минимумом, Латвия и сократит неравенство, и увеличит доходы бюджета.

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По мнению экономиста, соавтора доклада Эмилии Скрок, в последние годы экономика Латвии страдала от колебаний, поэтому нужно создать фискальный буфер, который увеличит гибкость государства.

В докладе ВБ говорится, что налоговые поступления в Латвии ниже, чем в аналогичных странах, а неравенство высокое. Соотношение налогов с ВВП составляет 29%,и это на 10 процентных пунктов ниже, чем средний уровень ЕС.

«Латвия должна найти способ увеличения доходов, - сказал директор ВБ в Польше и странах Балтии Карлос Пинеруа. - Перспективы краткосрочного развития хорошие, что должно облегчить повышение доходов, которое будет направлено на помощь работающим с низкими доходами».

Для достижения роста налоговых поступлений на три процентных пункта нужны значительные изменения в государственной налоговой системе в четырех областях - расширение налоговой базы, увеличение ставок, уменьшение неуплаты налогов и прогрессивность налогов, считают специалисты ВБ. В частности, замена нынешнего режима налога с микропредприятий может уменьшить уклонение от уплаты налогов и несправедливую налоговую конкуренцию, а также внести вклад в социальный бюджет.