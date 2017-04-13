Министры будут зарабатывать более 4000 евро в месяц

Депутатов Сейма, министров и других высокопоставленных государственных чиновников в следующем году ждет прибавка к зарплате.

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Месячная зарплата министров «на бумаге» превысит 4000 евро, то есть, будет почти вдвое больше нынешних 2000 евро. Недавно прибавку к зарплате в размере примерно 1400 евро получил и президент Латвии, - пишет Neatkarīga.

Теперь его зарплата составляет примерно 4500 евро в месяц, но она все еще меньше, чем у депутатов Сейма. Зарплата слугам народа и чиновникам устанавливается исходя из средней зарплаты в стране с применением соответствующих каждой должности коэффициентов.

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По данным ЦСУ, в 2015 году средняя зарплата в Латвии составляла 818 евро в месяц и была примерно на 7% выше, чем в 2014 году, а 2016 году она повысилась еще на 5% - до 859 евро.

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