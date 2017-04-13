Министры будут зарабатывать более 4000 евро в месяц

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Депутатов Сейма, министров и других высокопоставленных государственных чиновников в следующем году ждет прибавка к зарплате.

Еще по этой теме

Месячная зарплата министров «на бумаге» превысит 4000 евро, то есть, будет почти вдвое больше нынешних 2000 евро. Недавно прибавку к зарплате в размере примерно 1400 евро получил и президент Латвии, - пишет Neatkarīga.

Теперь его зарплата составляет примерно 4500 евро в месяц, но она все еще меньше, чем у депутатов Сейма. Зарплата слугам народа и чиновникам устанавливается исходя из средней зарплаты в стране с применением соответствующих каждой должности коэффициентов.

Реклама

По данным ЦСУ, в 2015 году средняя зарплата в Латвии составляла 818 евро в месяц и была примерно на 7% выше, чем в 2014 году, а 2016 году она повысилась еще на 5% - до 859 евро.

Еще по этой теме
Топ-10 отраслей, в которых официальная зарплата отличается от реальной

Топ-10 отраслей, в которых официальная зарплата отличается от реальной

На зарплату выше среднего можно надеяться только в Риге

На зарплату выше среднего можно надеяться только в Риге

Зарплата госконтролера выросла на 5 тысяч евро

Зарплата госконтролера выросла на 5 тысяч евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер Showbiz

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов Wo&Men

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев Wo&Men

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Зарплаты

Депутаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 