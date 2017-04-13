Отмена сниженного НДС на лекарства может принести медицине 83 млн. евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

Министерство финансов рассмотрит предложение об отмене сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты и поставки медицинского оборудования, что может дополнительно дать здравоохранению 83 млн евро. Минфин заверяет, что отмена сниженной ставки не повлияет на конечную цену лекарств.

Сегодня на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству было заслушано предложение Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) рассмотреть возможность отмены сниженной ставки НДС на медикаменты и медицинское оборудование с условием, что полученное финансирование будет полностью направлено на нужды здравоохранения.

Как сообщил советник министра финансов Юрий Спиридонов, Минфин обратился за информацией в Службу государственных доходов и пришел к выводу, что выгоду от сниженной ставки НДС в основном получают только компании по торговле медикаментами.

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Минфин вместе с Минздравом в ближайшие недели проанализирует предложение ЛКРД, но предварительные расчеты свидетельствуют о том, что отмена сниженной ставки на медикаменты обеспечит здравоохранению дополнительно 83 млн евро.

Спиридонов заверил, что отмена сниженного НДС не повлияет на конечную цену лекарств. «Для того чтобы цены лекарств не росли, мы изменим политику наценок в аптеках, которые регулируются специальными правилами Кабинета министров», - сказал представитель Минфина.

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