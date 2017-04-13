В Латвии в ближайшие годы повысят акциз на бензин и дизельное топливо

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Для того чтобы компенсировать снижение бюджетных доходов почти на 235 млн евро, которое возникнет в результате предлагаемой Минфином налоговой реформы, со следующего года акциз на топливо может быть повышен по крайней мере на 4 цента за литр, а к 2020 году акциз на дизельное топливо вырастет на 10 центов, сообщает Латвийское телевидение.

В следующем году акциз за литр бензина предлагается повысить на 4,1 цента, в 2020 году - еще на 3 цента. В свою очередь акциз за литр дизельного топлива в следующем году предлагается поднять на 4,5 цента, а с 2020 года - еще на 5,7 цента. Повышение акциза на автогаз будет меньше - на 1,7 цента в следующем году и на 3,1 цента в 2020 году.

В результате Минфин планирует в следующем году дополнительно получить более 40 млн евро.

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В предыдущий раз акциз на топливо был повышен в 2016 году, в результате чего цены на бензин выросли примерно на 4 цента за литр.

Заместитель госсекретаря Минфина Илмар Шнюцин отмечает, что, например, в Эстонии акцизы выше, но эстонцы намерены продолжать повышение налога. Подобные тенденции будут и в Литве, и Латвии важно не отставать от остальных стран Балтии. «Такой, на наш взгляд, относительно умеренный рост акциза не будет основанием для того, чтобы стимулировать контрабанду этих продуктов», - сказал представитель Минфина.

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