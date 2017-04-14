Предприниматель: эстонцы и литовцы считают, что в Латвии лучше вести бизнес

Рынок предметов роскоши, к которым относятся и часы, является одним из индикаторов экономической ситуации в стране. Владелец сети часовых магазинов «Laiks» Владимир Куликов в интервью агентству ЛЕТА рассказал, что торговля часами в Латвии на фоне Литвы и Эстонии идет неплохо.

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«На фоне бывшего соцлагеря мы хорошо работаем. Соседи - эстонцы и литовцы - нам завидуют. Они считают, что здесь лучше вести бизнес. На самом деле, просто продавать они не очень умеют», - считает Куликов.

По его мнению, в Эстонии дешевые часы умеют продавать, а дорогие - нет.

«Эстонцы до сих пор умудряются сидеть в 100-евровой зоне. Максимум, там идут часы по 150 евро, хотя средние зарплаты выше, чем у нас. В Литве ситуация получше», - продолжает владелец сети часовых магазинов «Laiks».

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Успехи компании на фоне балтийский соседей он объясняет ценовой политикой и ставкой не на товар, а на торговую площадку.

«Мы работаем в ценовой группе, в пределах средней месячной зарплаты нашего населения. Основная масса наших часов стоит от 200 до 500 евро, что по карману среднестатистическому жителю, - поясняет Куликов. - Кроме того, в кризис мы сделали ставку не на продукт, а на торговую площадку. И так сохранили клиентов. На наших полках могут находиться разные бренды, клиенты сами сделают выбор, но важно, чтоб они его делали именно у нас. Как за продуктами покупатели идут в «Rimi» или «Maxima», доверяя площадке, так к нам - за часами».

По его словам, часы - товар, по сути, никому не нужный. Да еще мужской, а мужчин в Латвии мало.

Но несмотря на это, торговый оборот «Laiks» превышает 3 млн евро в год.

Как уже сообщал Русский TVNET, ранее премьер-министр Марис Кучинскис заявлял, что Латвия - одна из лучших стран для развития бизнеса.

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