Захотел уйти от Latvenergo? Получи «прощальный подарок»

 

Фото: Ieva Cika / LETA

Многие жители Латвии, которые пользуются услугами Latvenergo и решают поменять поставщика электричества, порой сталкиваются с неприятной ситуацией.

Счет, который они получают при расторжении договора, превосходит все мыслимые пределы. Некоторых это заставляет отказаться от смены поставщика.

Представители компаний, которые конкурируют с Latvenergo на рынке электричества, считают, что таким образом бывший монополист пытается удержать клиентов, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

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Получить счета неприятного размера могут клиенты, которые заключили с Latvenergo договор о выравненных платежах за электроэнергию.

Компания утверждает, что они выгодны клиенту, который, таким образом, точно знает, какую сумму за электричество придется ему платить.

Вот только при расторжении договора клиента может ждать неприятный сюрприз. Правда, в Latvenergo говорят, что ничего лишнего компания не берет — идет окончательный расчет за уже поставленную электроэнергию.

«Тогда, когда заканчивается период выравненного платежа, мы подсчитываем, сколько электроэнергии использовал клиент в течении года. Это делается объективно, сравнивая показатели счетчика. Фиксируя данные на начало и конец периода, мы видим, сколько киловатт-часов клиент использовал в течении года», — поясняет директор по обслуживанию клиентов Латвенерго Солвита Линде.

Затем этот расход сравнивается с суммой, которую клиент погасил своими платежами. Обычно возникает разница: или клиент использовал больше электроэнергии, чем оплатил, и тогда его платеж вырастает, или наоборот — он переплатил, и тогда платеж уменьшается.

Но если клиент перерасходовал киловатт-часы и пожелал расторгнуть договор с Latvenergo, то

в этом случае компания попросит его оплатить всю сумму в одном счете.

«Если клиент расторгает с нами договор, тогда, конечно, вся разница в платежах будет указана в конечном счете. И, конечно, эта разница может оказаться значительной», — признает Линде.

Первым на проблему с конечными счетами обратил внимание конкурент Latvenergo – компания Lattelecom, которая предлагает свои услуги поставщика электроэнергии. Руководитель услуги Lattelecom tet elektrība Артурс Пиеленс-Пеленс говорит, что клиенты активно интересуются возможностью перейти от прежнего поставщика,

им нравятся условия, которые предлагает Lattelecom, но как только они получают конечный счет от Latvenergo, часть клиентов теряет интерес.

«Давление игроков на рынке чувствуют не только клиенты, но и мы. Клиенты часто решаются на этот шаг, поменять поставщика электроэнергии, но получют такой «прощальный подарок»… Выходит так, что, возможно, продавец нашел способ, как повлиять на клиента, как удержать его еще на несколько лет», — сетует конкурент.

По словам представителя компании, в подобную ситуацию попадает довольно большое количество потенциальных клиентов.

«Мы активно начали со своей стороны разрабатывать механизм поддержки. Чтобы мы могли помочь тем клиентам, которые хотят использовать услугу tet, решить эту ситуацию», — говорит Пиеленс-Пеленс.

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