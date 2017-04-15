Министерство экономики назвало главные препятствия для уменьшения бедности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Главными препятствиями для уменьшения бедности являются неформальная или теневая экономика, долги домохозяйств и высокий удельный вес работающих, которые платят взносы соцстрахования с доходов в размере до минимальной зарплаты. Об этом говорится в подготовленном Министерством экономики докладе «О выполнении стратегии латвийской национальной программы реформ «Европа 2020«».

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Цель этой программы - к 2020 году на 121 тыс. (21%) сократить число лиц, живущих в домохозяйствах, подверженных риску бедности, и/или домохозяйствах низкой трудовой интенсивности.

«Учитывая среднесрочный сценарий макроэкономического развития, планируемый прирост занятости и снижение безработицы, а также то, что прирост занятости и доходов от оплаты наемного труда в домохозяйствах напрямую коррелирует с уменьшением риска бедности, можно допустить, что поставленная цель снижения бедности к 2020 году будет достигнута», - считает Минэкономики.

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Если в период до 2013 года наблюдалось стабильное движение к установленной планом реформ цели сокращения числа лиц, живущих в подверженных риску бедности домохозяйствах, то начиная с 2013 года в достижении этой цели наметилось небольшое отклонение и ухудшение показателей. В 2015 году изменения показателей достижения цели и тенденции развития показателей общей монетарной бедности и неравенства доходов свидетельствуют о постепенном улучшении социальной ситуации. В 2015 году в Латвии риску бедности было подвержено 424 тыс. (21,8%) жителей - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2014 году.

В период с 2012 года наблюдается сравнительно равномерный прирост доходов во всех домохозяйствах. В 2015 году по сравнению с 2014 годом больше всего - на 10,6% - доходы выросли в нуждающихся домохозяйствах, а в среднем по стране годовой прирост доходов составил 7,6%.

Сократился также удельный вес жителей, подверженных глубокой материальной необеспеченности - с 16,4% в 2015 году до 12,8% в 2016.

С 2011 года наблюдается постепенное улучшение ситуации и уменьшение риска бедности в тех домохозяйствах, чьи доходы составляет в основном зарплата, а также в семьях с детьми.

Удельный вес подверженных риску бедности детей за год снизился на 4,6 процентного пункта и в 2015 году составил 18,6%.

Несмотря на то, что тенденции развития показателей общей бедности и социальной отверженности указывают на постепенное улучшение ситуации, риски для достижения цели уменьшения бедности сохранятся. Это, во-первых, большой сектор неформальной экономики, отрицательно влияющий на уровень социальной защиты работающих в случае наступления социального риска.

В долгосрочной перспективе он увеличивает нагрузку на расходы государства и самоуправлений на социальную защиту.

Во-вторых, высокий удельный вес работающих, которые платят вносы соцстрахования с доходов в размере до минимальной зарплаты - примерно 30%, что в будущем отрицательно повлияет на уровень замещения их доходов после выхода на пенсию. В-третьих, высокий уровень долгов домохозяйств, например, потребительские и ипотечные кредиты, долги по оплате коммунальных услуг, в результате чего в круг получателей социальной помощи могут попасть также жители с относительно средними или высокими доходами.

По сравнению с другими странами ЕС в Латвии высокое неравенство доходов, но в 2015 году его показатели значительно улучшились. Коэффициент Джини в 2015 году составлял 34,5% и был на 0,9 процентного пункта меньше, чем в 2014 году, а доходы 20% наиболее состоятельных жителей в 6,2 раза превышали доходы 20% наиболее нуждающихся. В 2015 году они были в 6,5 раза больше.

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