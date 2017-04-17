Накопления посла Латвии в НАТО выросли на 27 тысяч евро

В прошлом году накопления посла Латвии в НАТО Индулиса Берзиньша выросли на 27 тысяч евро. Об этом свидетельствует декларация должностного лица, поданная в Службу госдоходов (СГД), сообщает агентство ЛЕТА.

Так, к концу 2016 года Берзиньш накопил 84 523 евро, 5 000 из которых хранятся в виде наличности. Годом ранее его накопления составляли 57 392 евро.

От МИД в прошлом году он получил неполные 60 тысяч евро, из которых 31 085 евро - в виде зарплаты, а 28 200 евро - в виде пособия. Годом ранее он получил от Министерства иностранных дел 49 207 евро.

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Послу также принадлежит недвижимость в Риге.