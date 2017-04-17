Зарплата главы СГД за полтора месяца составила 5944 евро

Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Илзе Цируле в качестве зарплаты за полтора месяца работы получила 5944 евро, свидетельствует декларация Цируле как должностного лица за 2016 год.

В собственности Цируле находятся земля и здания в волости Цену, а также легковой автомобиль «Peugeot 407». Еще одна машина - «Audi A4 Avant» - находится в ее пользовании.

Цируле имеет 38 702 доли капитала в компании, оказывающей финансовые консультации, «Bastions ZS» на сумму 38 702 евро и является членом совета этой компании. Свои акции она подарила в два захода – по 19 351 евро в каждый.

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22 ноября 2016 года Цируле оставила должность члена совета «Bastions ZS».

Сумма безналичных накоплений главы СГД в банках «Citadele» и латвийском филиале «Nordea Bank AB» составляет 41 759 евро. Цируле также имеет накопления в частных пенсионных фондах и полис накопительного страхования жизни.

Цируле выдала займов на сумму 25 905 евро.

Правительство утвердило Илзе Цируле в должности гендиректора СГД 8 ноября 2016 года, к исполнению должностных обязанностей она приступила 14 ноября.

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