Euribor сделал все для того, чтобы жители побежали скупать недвижимость

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В прошлый четверг шестимесячный Euribor упал на 0,004 процентных пункта до рекордно низкого уровня в -0,246 процента.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 8 декабря 2016 года продлил срок действия программы количественного смягчения (QE) до декабря 2017 года.

Реклама

Как говорится в заявлении ЕЦБ, Центробанк продолжит выкупать активы объемом 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно. С апреля объем выкупа активов сократится до 60 млрд евро в месяц.

Центробанк заявил, что готов увеличить объем выкупа активов или срок действия программы QE при необходимости.

Базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ по итогам заседания в начале декабря была оставлена на нулевом уровне,

ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%,

ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

В июне 2016 года ЕЦБ открыл тур программы, позволяющий кредитным учреждениям, являющимся пригодными встречными сторонами операций валютной политики участвовать в долгосрочных целевых операциях по рефинансированию (TLTRO). ЕЦБ выдаст льготные кредиты четыре раза, первый тур прошел в конце июня 2016 года. Процентная ставка может достигать -0,4 процента.

Со ставкой Euribor связана большая часть жилищных кредитов.

Рекордно низкой - минус 0,244 процента - ставка Euribor была в последний раз 7 февраля этого года.

Еще по этой теме
Шестимесячный Euribor упал до рекордной отметки

Шестимесячный Euribor упал до рекордной отметки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал Showbiz

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников Showbiz

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Успокоить любой ценой: мальчик попытался накормить сестру грудью Wo&Men

Успокоить любой ценой: мальчик попытался накормить сестру грудью

Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017» Showbiz

Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017»

Банки

Кредиты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 