ГАЗ: молодежь не понимает, что происходит на рынке труда

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

По данным Госагентства занятости (ГАЗ), в Латвии зарегистрировано 5697 безработных в возрасте 15-24 лет - 7,5% общего числа безработных, - сообщает Neatkarīga.

Чтобы помочь им найти свое место на рынке труда, ГАЗ уже третий год реализует проект Европейского социального фонда «Молодежные гарантии», включающий в себя ряд мер по повышению конкурентоспособности безработной молодежи.

Это, конечно, не волшебная палочка, которая могла бы полностью решить проблемы молодежной безработицы, тем не менее, 46% участников проекта находят работу в течение шести месяцев.

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Участие во всех мероприятиях бесплатное. Проект продлится до июня 2018 года, а начат он был в 2014 году.

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