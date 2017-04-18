МВФ: среди стран Балтии в этом году наиболее активно будет расти экономика Латвии

 

Фото: let

Литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в предыдущем, однако уступит по темпам роста ВВП Латвии, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Наиболее медленный рост экономики ожидается в Эстонии.

ВВП Литвы, увеличившийся в прошлом году на 2,3%, в этом году вырастет на 2,8%, а в 2018 году - на 3,1%. Латвии прогнозируется рост соответственно на 3% и 3,3%, а Эстонии - на 2,5% и 2,8%.

Рост экономики еврозоны в этом году составит 1,7%, в 2018 году - 1,6%.

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Средняя годовая инфляция в Литве в этом году составит 2,8%, в следующем - 2%. В Латвии инфляция соответственно будет 2,8% и 2,5%, в Эстонии - 3,2% и 2,5%.

По прогнозам МВФ, уровень безработицы в Литве составит в этом году 7,4%, а в следующем - 7,2%. В Латвии в 2017 году уровень безработицы достигнет 9,4%, в следующем - 9,2%, в Эстонии - соответственно 8,3% и 8,9%.


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