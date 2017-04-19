Латвия: Названы профессии, где наблюдается острая нехватка работников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В Латвии наблюдается острая нехватка рабочих рук в ряде профессий, рассказала в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении директор Государственного агентства развития образования (ГАРО) Дита Трайдас.

Отрасли, которые больше всего нуждаются в профессионалах, - это строительство, информационные и коммуникационные технологии, деревообработка и машиностроение.

В свою очередь

самыми популярными отраслями среди молодежи являются общепит, сфера административных услуг, коммерция и автоотрасль.

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Руководитель агентства подчеркнула, что прошло уже два-три года, как Латвии удалось избавиться от стереотипа о том, что профессиональное образование является последним выбором для подростка. Кроме того, в учебное оборудование и строительство зданий образовательных учреждений вложено около 265 млн евро средств из фондов Европейского союза.

По словам Трайдас, профессиональное образование все больше привлекает молодых людей, при этом развивается оно в тесной взаимосвязи с потребностями рынка труда.

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