Компания Latvenergo за год заработала 130,6 млн евро

АО «Latvenergo» закончило 2016 год с консолидированным оборотом в размере 931,619 млн евро - на 0,3% больше, чем в 2015 году, и прибылью в 130,593 млн евро - на 53,6% больше, свидетельствует аудированный финансовый отчет компании.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель «Latvenergo» Ивита Бидере, на финансовые результаты компании в прошлом году положительно повлияли увеличившаяся на 36% выработка электроэнергии даугавскими ГЭС и снижение цен на природный газ и электроэнергию (соответственно на 24% и на 14%) по сравнению с предыдущим годом.

EBITDA «Latvenergo» в 2016 году увеличилась на 28% - до 393,4 млн евро.

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В прошлом году концерн «Latvenergo», один из крупнейших налогоплательщиков в Латвии, внес в госбюджет 209 млн евро, включая дивиденды за использование госкапитала.

В 2016 году концерн «Latvenergo» сохранил позиции лидера торговли электроэнергией в Балтии с долей рынка в размере примерно 30%. Доля рынка «Latvenergo» в Латвии составила 73%, в Литве - 14%, в Эстонии - 11%.

Концерн «Latvenergo» в 2016 году произвел на 21% больше электроэнергии и на 11% больше теплоэнергии, чем в 2015 году.

Общая сумма инвестиций «Latvenergo» в 2016 году составила 200,7 млн евро - на 5% больше, чем в 2015 году.

В концерн «Latvenergo» входят его дочерние предпрятия АО «Latvenergo», AО «Latvijas elektriskie tikli», AО «Sadales tikls», «Elektrum Eesti», «Elektrum Lietuva», AО «Energijas publiskais tirgotajs» un ООО «Liepаjas energija».

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