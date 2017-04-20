Работа Кучинскиса обходится дороже, чем его предшественницы Страуюмы

Премьер-министр Марис Кучинскис в прошлом году получил зарплату на 16 тыс. евро больше, чем в свое время получила его предшественник в должности Лаймдота Страуюма, свидетельствует поданная им декларация о доходах государственного должностного лица за 2016 год.

Зарплата Кучинскиса в должности премьер-министра в прошлом году составила 50,982 тыс. евро, зарплата Страуюмы в 2015 году - 34,806 тыс. евро.

Кучинскис задекларировал также полученную в прошлом году за работу в Сейме зарплату в размере 5433 евро, полученные от Госагентства соцстрахования 2184 евро и зарплату в размере 5005 евро за работу в должности исполнительного директора Латвийской ассоциации крупных городов.

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Кучинскис задекларировал долговые обязательства в размере 18,457 тыс. евро.

В собственности премьер-министра имеются земля и дом в Ерценской волости, а во владении - легковой автомобиль «Mitshubishi Outlander» 2012 года выпуска.

Сейм утвердил сформированное Кучинскисом правительство 11 февраля 2016 года.