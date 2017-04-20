Еще одно латвийское предприятие увольняет работников и распродает продукцию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

На стоянке возле предприятия Keramika LV в Елгаве продолжается распродажа посуды, ваз, подсвечников и другой продукции.

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Покупателей достаточно, но представителей предприятия это не радует, так как все работники уволены, и изделия продаются ниже себестоимости, чтобы освободить склады, пишет Zemgales Ziņas.

Один из работников признался, что работы нет уже полгода.

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Член правления Keramika LV Раймонд Нейландс подтвердил, что все 50 работников уволены, и предприятие ищет арендаторов территории.

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